Lens se paie la Lazio après lui avoir piqué Franjo Ivanović

Tous les chemins ne mènent visiblement plus à Rome. Le RC Lens a officialisé ce mercredi l’arrivée de Franjo Ivanović , prêté pour une saison sans option d’achat par Benfica. Et comme souvent avec sa série « Les Lensois 2 », le Racing a sorti les références aux Simpsons pour présenter sa nouvelle recrue. Sauf que cette fois, les Sang et Or en ont surtout profité pour glisser quelques tacles à la Lazio , que l’attaquant croate de 22 ans était tout proche de rejoindre.

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MJ pour SOFOOT.com