Un ancien entraîneur de Nantes trouve du travail
Les entraîneurs se recyclent mieux que le plastique. Limogé en mars dernier du FC Nantes après un huitième revers en dix rencontres de Ligue 1, Ahmed Kantari est de retour aux affaires. La Fédération marocaine de football a confirmé l’arrivée de l’ancien brestois à la tête de la sélection U17 des Lions de l’Atlas.
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