 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Evacuation des familles de migrants installées devant l'Hôtel de ville de Paris
information fournie par AFP 12/08/2025 à 14:40

Manifestation le 5 août 2025 devant l'Hôtel de ville de Paris en soutien à des migrants sans-abri ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Manifestation le 5 août 2025 devant l'Hôtel de ville de Paris en soutien à des migrants sans-abri ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Quelque 200 personnes migrantes qui dormaient depuis une semaine sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris faute de place dans des hébergements d'urgence ont été évacuées mardi matin, a constaté une journaliste de l'AFP.

Les sans-abri, principalement des femmes avec de jeunes enfants, mais aussi quelques pères de famille, ont été réveillés à l'aube et priés de quitter les lieux avec leurs maigres effets personnels.

Plusieurs cars avaient été mobilisés pour transporter les familles qui le souhaitaient en régions, à Marseille, Rennes, Toulouse, Orléans, Bourges, Besançon et Strasbourg, où elles doivent être accueillies dans un sas d'accueil temporaire.

Leur évacuation s'est déroulée dans le calme en présence d'un important dispositif policier tandis qu'une trentaine de personnes du service assistance des sans-abri de la mairie de Paris et des membres de l'association France terre d'asile s'activaient aux côtés des familles, également épaulées par l'association Utopia 56.

Globalement, depuis le début de ce rassemblement il y a une semaine, "150 personnes" ont été "prises en charge et orientées vers une solution d'hébergement, dont la moitié vers des structures d'accueil hors Île-de-France", a précisé la préfecture d'Île-de-France dans un communiqué.

Avant l'intervention, 323 personnes, dont 127 enfants, ont été recensés par les autorités, selon une source proche du dossier. Soixante-six personnes sont montées dans les cars vers les sas régionaux mardi, a précisé cette même source.

De nombreuses familles, vivant à Paris depuis plusieurs mois, étaient néanmoins déjà parties mardi matin avant d'être relogées, refusant d'être éloignées de la capitale, comme Nico, 33 ans, père de quatre enfants qui n'a pas souhaité donner son nom de famille. Ce Congolais et sa femme, en situation régulière mais sans logement, ont refusé de monter dans un car: "Bientôt c'est l'école, nous on travaille, là, et on va laisser tout, pour aller dans la province pour recommencer dans un endroit qu'on ne maîtrise pas ?", s'est-il indigné.

Il fait des démarches pour obtenir un logement depuis un an et demi, sans succès: "Ma priorité, c'est de protéger mon travail", dit-il.

"Je comprends que des familles qui ont déjà des implantations de vie à Paris et en Île-de-France ne veuillent pas partir", réagit Gwenaëlle Austin, élue du 19e arrondissement, regrettant des orientations vers des sas d'accueil faites "en dépit du bon sens".

La préfecture a jugé "regrettable de constater qu'une partie des ménages a refusé cette solution de mise à l'abri, alors même que de fortes chaleurs s'installent sur Paris".

"Une soixantaine" de ces personnes qui étaient toujours sur place, sans solution d'hébergement, ont été déplacées vers 11H00 par les forces policières pour prendre le métro, témoigne Utopia 56.

Trente-quatre personnes identifiées comme vulnérables par la ville de Paris, tenue de trouver une solution d'hébergement pour les femmes enceintes et les familles monoparentales avec enfant de moins de trois ans, ont, elles, été orientées en fin de matinée vers des gymnases mis à disposition par la mairie.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 14:46

    Sans changement radical à la tête du pays aucune solution ne permettra de juguler ce flot de migrants cherchant de meilleures conditions de vie, qui plus est la finances du pays étant considérablement dégradées pour les accueillir il faudra ponctionner un peu plus les cons tribuables.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des baigneurs dans la Seine sur le site de Bercy à Paris, le 11 août 2025 ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Chaleur à Paris: se baigner dans la Seine, "quelle aubaine !"
    information fournie par AFP 12.08.2025 14:24 

    D'habitude, Ghislaine, 66 ans, ne jure que par la mer pour se rafraîchir l'été en période de canicule. Mais aujourd'hui, de passage à Paris où 35°C sont attendus dans l'après-midi, "quelle aubaine !", se réjouit-elle, de pouvoir tout simplement barboter dans la ... Lire la suite

  • Le logo de Sanofi
    Sanofi interrompt la fourniture de Praluent en Chine avec la trop forte demande
    information fournie par Reuters 12.08.2025 13:46 

    Sanofi a annoncé mardi avoir cessé l'approvisionnement en Chine de Praluent, son médicament contre le cholestérol conjointement développé avec Regeneron Pharmaceuticals, en raison d'une disponibilité limitée. L'augmentation de la demande a conduit à une disponibilité ... Lire la suite

  • Des personnes s'abritent du soleil à l'ombre d'un pont à Toulouse le 11 août 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Canicule: la France étouffe, 14 départements en alerte maximale
    information fournie par AFP 12.08.2025 13:31 

    La France continue de suffoquer avec 14 départements du sud-ouest et du centre-est en vigilance rouge canicule mardi, une vague de chaleur exceptionnelle, même pour un mois d'août, qui pousse les autorités à multiplier les mesures de précaution. Le Rhône, l'Isère, ... Lire la suite

  • Le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) Laurent Vallet le 6 septembre 2023 au festival du film américain de Deauville ( AFP / LOU BENOIST )
    Le patron de l'INA interpellé fin juillet pour l'achat de cocaïne à Paris
    information fournie par AFP 12.08.2025 13:26 

    Le président de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) Laurent Vallet a été interpellé fin juillet à Paris après s'être fait livrer de la cocaïne chez lui, a appris mardi l'AFP de sources judiciaire et policière. Il a été interpellé le 29 juillet à son domicile ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank