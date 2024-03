Européennes : Jordan Bardella creuse l'écart avec les macronistes, Raphaeël Glucksmann s'impose à gauche

La liste de la majorité est notamment pénalisée par un mauvais report des électeurs d'Emmanuel Macron en 2022.

Jordan Bardella à Puteaux, le 20 mars 2024. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Les intentions de vote pour la liste RN de Jordan Bardella aux élections européennes ont progressé de 2% pour atteindre 30%, loin devant les macronistes dirigée par Valérie Hayer (18%), alors que Raphäel Glucksmann (soutenu par le PS) est donné 3e à 13% (+ 2 points), selon un sondage paru mercredi 20 mars.

Dans ce sondage Toluna-Harris Interactive pour Challenges, M6 et RTL , la liste LFI portée par Manon Aubry recueille 8% (+1 point) d'intentions et celle de Marie Toussaint, pour EELV, 7% (-1 point), à égalité avec la liste LR de François-Xavier Bellamy (-1 point). Les zemmouristes, emmenés par Marion Maréchal, stagnent à 6% , dans la marge d'erreur de la barre des 5% qui permet d'envoyer des eurodéputés dans l'hémicycle.

Les électeurs de Macron en 2022 boudent la majorité

"La liste du Rassemblement national bénéficie d'un très bon report de la part des électeurs de Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle 2022 (84%) ainsi que d'apports conséquents de la part des anciens électeurs d'Éric Zemmour (36%) et dans une moindre mesure de Valérie Pécresse (17%)", note l'institut de sondage, alors que "moins des deux tiers des électeurs d'Emmanuel Macron en 2022 indiquent qu'ils voteraient à nouveau pour la liste de la majorité présidentielle (62%)".

Un cinquième d'entre eux indiquent au contraire porter leur suffrage sur la candidature de Raphaël Glucksmann, qui "bénéficie également de bons reports des anciens électeurs de Jean-Luc Mélenchon (29%) et Yannick Jadot (21%) en 2022".

Sondage réalisé en ligne du 15 au 18 mars selon la méthode des quotas auprès d'un échantillon de 2.382 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 2.124 inscrites sur les listes électorales. Marge d'erreur entre 1 et 2,3 points de pourcentage.