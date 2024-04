Européennes : face à la percée annoncée du RN, Clément Beaune appelle les Français à ne pas prendre l'élection "à la légère"

"On doit voter à ce scrutin européen comme un enjeu fondamental pour l'Europe, pas comme une élection avec un vote plaisir ou de protestation", a martelé l'ancien ministre.

Alors que la liste RN menée par Jordan Bardella est largement en tête des intentions de vote aux élections européennes de juin, le député Renaissance Clément Beaune a alerté mardi 30 avril contre le "vote plaisir" ou le "vote protestation". "Ce n'est pas une élection à la légère", a-t-il insisté.

Largement dominée par le Rassemblement national de Jordan Bardella, crédité de plus de 30% des intentions de vote , et talonnée par celle de Raphaël Glucksmann (PS-Place publique), placé autour de 14% des voix dans les derniers sondages, la liste macroniste de Valérie Hayer peine entre 16 et 17% , dans une dynamique négative.

L'extrême droite assume de transformer ce scrutin en une "élection de mi-mandat" pour ou contre Emmanuel Macron et Jordan Bardella a déjà annoncé qu'il réclamerait la dissolution de l'Assemblée nationale s'il arrivait en tête le 9 juin.

"Un enjeu fondamental pour l'Europe"

"C'est difficile de défendre aujourd'hui la cause européenne", a reconnu l'ancien ministre des Transports sur LCI . Mais "ce n'est pas une élection secondaire, ce n'est pas une élection à la légère", a-t-il estimé, observant que "si on ne joue pas le jeu de la question européenne, le 9 juin, on se pénalise soi même".

"Qu'on soit jeune ou vieux, quelle que soit sa sensibilité, on doit voter à ce scrutin européen comme un enjeu fondamental pour l'Europe, pas comme une élection avec un vote plaisir ou de protestation" , a-t-il insisté.

"C'est une élection dans laquelle pour l'instant s'expriment des mécontentements ou des humeurs qui ne vont pas dans le sens du pouvoir", a également reconnu sur franceinfo le président du MoDem, François Bayrou.

Le haut commissaire au Plan a pourtant alerté contre "les risques que nous avons devant nous", d'une "Europe en voie de soumission" aux "très grandes puissances" qu'elles soient "militaires" comme la Russie, "commerciales" comme la Chine ou "fanatiques" comme l'Iran.