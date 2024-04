Européennes : le RN reste en tête dans les sondages, loin devant la majorité et le PS

Tous les autres partis se situent sous la barre des 10% pour ces élections prévues de 9 juin.

Jordan Bardella à Paris, le 18 avril 2024. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

La liste du Rassemblement national maintient sa large avance sur celle de la majorité dans les intentions de vote aux élections européennes, à 29% contre 19%, selon un sondage Opinionway publié vendredi 19 avril. Le PS suit, à 12%.

Ce sondage, réalisé les 16 et 17 avril pour Cnews , ne montre pas d'évolution d'intentions de vote pour le trio de tête à l'inverse d'autres enquêtes qui font état d'un resserrement entre les listes menées par Valérie Hayer et Raphaël Glucksmann pour la deuxième place derrière celle de Jordan Bardella.

Les communistes proches du seuil des 5%

L'Insoumise Manon Aubry gagne un point à 8% d'intentions de vote. Les Républicains de François-Xavier Bellamy perdent un point à 7% , tout comme Les Écologistes de Marie Toussaint à 6% et la liste Reconquête de Marion Maréchal à 6% également.

Avec 4%, la liste communiste de Léon Deffontaines, en hausse de deux points, s'approche du seuil de 5% requis pour avoir des élus au Parlement européen.

Selon cette enquête, 18% des personnes interrogées n'expriment pas d'intention de vote .

Sondage réalisé en ligne du 16 au 17 avril selon la méthode des quotas auprès d'un échantillon de 1.002 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Marge d'erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.