Eugénie Le Sommer va rentrer encore un peu plus dans l’histoire

Eugénie au sommet.

Eugénie Le Sommer , avant-centre de l’équipe de France, s’apprête à entrer encore un peu plus dans l’histoire du football français. En effet, si elle participe à la rencontre de ce mardi soir au Mans face à l’Islande en Ligue des Nations, elle deviendra tout simplement la joueuse la plus capée de l’histoire de la sélection française , hommes et femmes confondus.…

