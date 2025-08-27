Eugénie Le Sommer régale au Mexique
Planter des buts, ça ne s’oublie nulle part.
Eugénie Le Sommer n’a pas mis longtemps à s’acclimater à la Liga MX Femenil. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’attaquante française de 36 ans s’est offert son premier triplé sous les couleurs de Toluca , face au Cruz Azul (31 e , 44 e , 46 e ). Opportuniste sur une bourde de la gardienne, impériale de la tête puis réaliste du gauche en tombant, la meilleure buteuse de l’histoire des Bleues (94 buts) a déroulé tout son répertoire en l’espace d’un quart d’heure.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer