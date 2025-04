Eugène Ébodé : « Football et littérature sont de très belles écoles »

À 63 ans, Eugène Ébodé est un homme de lettres accompli. Écrivain reconnu, universitaire panafricain, chroniqueur littéraire, il est aussi l’administrateur de la Chaire des littératures et des arts africains de l’Académie du royaume du Maroc depuis 2022. Mais le Camerounais est avant tout un amoureux du ballon rond, ancien gardien de but en première division de son pays à la Dynamo Douala dans les années 1980 et international junior.

Dans votre dernier livre, Zam-Zam (Gallimard, 2025), un long poème en forme de fable publié le 9 mars, vous contez un monde en perdition où le rire devient un moyen de survie. De quoi a besoin le football dans ce monde de fous ?

Ce monde est ivre et n’a pas bu de la bonne boisson. Il faut lui insuffler la reconnexion avec les imaginatifs. Sur un terrain de foot, on fête souvent les joueurs créatifs au détriment des besogneux, sauf lors du dernier Ballon d’or. Moi, j’adore les profils de vaillants travailleurs de l’ombre comme celui de Rodri. Mais le joueur que tout le monde attend, c’est celui qui va faire la différence, celui qui va nous éblouir. C’est Zidane ! C’est Diego Maradona, Pelé, Messi, Cantona ou Mbappé ! Ce fut Neymar quand il était vraiment Neymar. Le public veut célébrer les créatifs. Ce sont eux qui nous font rêver et sortir de notre quotidien parfois terne. Avec eux, on est soudainement heureux, on voyage dans des horizons lointains et on vit des moments de grâce. D’abnégation aussi. Quand une équipe a été malmenée tout le match et qu’un joueur s’élève sur une action pour libérer tout un peuple, c’est magnifique. C’est ce qu’a réussi Liverpool contre le PSG ( le 5 mars, 0-1 pour les Anglais, NDLR) . C’est ce qu’a également fait Donnarumma au match retour ( le 11 mars, 0-1, 1-4 TAB pour Paris, NDLR) . Critiqué et moqué avant de se révéler pour amener son équipe à la victoire. Et de belle façon, en arrêtant plusieurs tirs au but.…

Photos d’Alan Bernigaud

Propos recueillis par Alan Bernigaud pour SOFOOT.com