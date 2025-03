information fournie par So Foot • 26/03/2025 à 12:21

Être le plus gros salaire du club sans jouer : c'est possible

Travailler moins pour gagner plus plus.

Dans l’estimation des salaires de Ligue 1 effectué par le journal L’Équipe , trois situations retiennent particulièrement l’attention. À commencer par celle d’ Adrien Hunou du SCO d’Angers. Mis au placard par ses propres dirigeants depuis l’été dernier, l’attaquant de 31 ans n’a pas joué une minute cette saison avec les pros, et se retrouve cantonné à la réserve évoluant en National 3. Ce qui ne l’empêche pas de toucher 110 000 euros brut tous les mois et d’être le plus gros salaire du club . Sans aucun doute le joueur amateur le mieux payé de France.…

