Étrangers non-européens : des tests civique et de langue requis avant de pouvoir s'installer durablement en France

Différents niveaux de difficulté sont prévus en fonction du titre de séjour demandé et du niveau de langue requis pour chacun d'eux.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les étrangers non-européens désirant obtenir leur première carte de séjour pluriannuelle en France ou être naturalisés vont devoir réussir un examen civique et prouver qu'ils maîtrisent un certain niveau de français, à partir du 1er janvier 2026.

Ces deux examens, qui ont été introduits par la dernière loi immigration promulguée en janvier 2024 dans le cadre du "Contrat d'intégration républicaine" (CIR), marquent un nouveau tour de vis.

À partir de jeudi, ils deviennent obligatoires pour tout étranger non européen en situation régulière en France sollicitant pour la première fois une carte de séjour pluriannuelle (de 2 à 4 ans) ou de résident ainsi que pour les candidats à la naturalisation (en plus de l'entretien en préfecture qui reste en vigueur).

Le test civique, payant et d'une durée de quarante-cinq minutes, se déroulera sur support numérique dans des centres d'examen agréés. Les candidats devront répondre à 40 questions à choix multiples au travers de cinq thématiques : "principes et valeurs de la République" (devise, laïcité), "droits et devoirs de la vie en France", "système institutionnel et politique" (droit de vote, fondements de l'Union européenne), "histoire, géographie et culture" et "vie de la société française" (accès aux soins, droit du travail).

Niveaux relevés

Un taux de 80% de bonnes réponses est exigé pour valider l'examen qui devient donc un prérequis incontournable pour obtenir un titre longue durée, sans limite du nombre de tentatives.

Différents niveaux de difficulté sont prévus en fonction du titre de séjour demandé et du niveau de langue requis pour chacun d'eux.

Quant au test de langue, si auparavant il suffisait de justifier d'avoir assisté à des cours de français, les étrangers souhaitant s'installer pour plusieurs années sur le territoire devront dorénavant avoir validé un diplôme.

Les niveaux ont par ailleurs été relevés. Il faudra avoir validé un niveau A2 (intermédiaire) pour la carte de séjour pluriannuelle, B1 (seuil) pour celle de résident et B2 (avancé) pour les candidats à la naturalisation.

L'État ne financera plus l'examen, dont le prix oscille entre 100 et 200 euros.

Des cours sur une plateforme numérique, en accès gratuit, sont à disposition des candidats. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) propose également 600 heures de cours de langue en présentiel pour les personnes ne sachant ni lire, ni écrire et ayant un niveau grand débutant à l'oral.