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États-Unis: Les prix à la production en baisse en juin
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 15:08

Le site de production de General Stamping & Metalworks aux États-Unis

Le site de production de General Stamping & Metalworks aux États-Unis

Les ‌prix à la production (PPI) ​aux États-Unis ont baissé de façon inattendue sur un ​mois en juin, montrent les ​données publiées mercredi ⁠par département du Travail.

L'indice ‌PPI pour la demande finale a reculé de ​0,3% ‌le mois dernier, après ⁠une hausse de 0,6% en mai (révisé de +1,1%), montrent les ⁠données, ‌alors que les économistes ⁠interrogés par Reuters tablaient ‌sur un indice ⁠stable (0%) en juin.

Sur l'année, ⁠les prix ‌à la production pour la ​demande ‌finale ont augmenté de 5,5% le mois ​dernier, après une hausse de 6% ⁠en avril (révisé de +6,5%) et un consensus qui tablait sur une hausse de 6,2%.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)

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