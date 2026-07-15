Canada: La BoC maintient ses taux inchangés, indique que l'économie renoue avec la croissance

Le bâtiment de la Banque du Canada à Ottawa

La Banque du Canada (BoC) a, comme ‌prévu, maintenu mercredi son principal taux directeur au niveau actuel de 2,25%, tout ​en prévoyant un raffermissement de la croissance économique au second semestre à mesure que les pressions inflationnistes s'atténuent.

Il s'agit de la sixième réunion consécutive sur la politique monétaire ​au cours de laquelle la BoC choisit de maintenir ses taux inchangés, après un cycle d'assouplissement monétaire ​agressif mené l'année dernière, qui avait ramené ⁠le taux à son niveau actuel en octobre.

"L’économie canadienne montre des signes d’amélioration. ‌La croissance se redresse et l’inflation devrait redescendre graduellement du pic atteint récemment", a indiqué la banque centrale dans son communiqué.

Les marchés ​monétaires anticipaient un statu ‌quo sur les taux mercredi et estiment qu'il y a ⁠peu de chances que ceux-ci évoluent d'ici la fin de l'année.

La BoC a légèrement revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2027 et 2028, mais a ⁠ramené ses prévisions ‌pour 2026 à 0,7% contre 1,2% en avril, reflétant un début ⁠d’année plus faible.

La banque a relevé ses prévisions d’inflation pour 2026 à 2,5% ‌contre 2,3% en avril, mais a indiqué que l’inflation devrait rester ⁠proche du point médian de sa fourchette cible de 1% à ⁠3% au cours ‌des deux prochaines années.

L'inflation globale a dépassé les 3% sur un an en mai, ​soit la limite supérieure de la fourchette ‌cible de la banque centrale, pour la première fois depuis près de deux ans et demi.

Toutefois, cette ​accélération des prix était en grande partie due aux cours de l'essence, qui ont depuis ralenti, ce qui ne donne pas aux responsables de la ⁠politique monétaire de raisons suffisantes pour modifier le taux d'intérêt de référence.

Dans le même temps, la croissance économique a été inégale. L'économie est entrée en récession technique fin mars, mais elle s'est fortement redressée en avril, ce qui laisse penser qu'il n'y a guère besoin d'une relance monétaire supplémentaire.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, ​édité par Sophie Louet)