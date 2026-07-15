Plus de 15.000 milliards de dollars : BlackRock bat un nouveau record de gestion d'actifs

La quasi-totalité des entrées nettes d'actifs au premier semestre (96%) a été fléchée vers les ETF.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

BlackRock conforte sa position de premier gestionnaire d'actifs au monde, après avoir annoncé mercredi 15 juillet avoir atteint un nouveau record de montants d'actifs gérés, à 15.344 milliards de dollars, en hausse de 22% sur un an.

Au premier semestre, l'entreprise américaine a enregistré 321 milliards de dollars d'entrées nettes d'actifs sous gestion , également un record, dont 192 milliards pour le seul deuxième trimestre, porté par le dynamisme des marchés financiers.

"L'ampleur et la profondeur de nos relations avec nos clients à travers le monde n'ont jamais été aussi importantes", a commenté le PDG du groupe, Larry Fink, cité dans un communiqué.

La quasi-totalité des entrées nettes d'actifs au premier semestre (96%) a été fléchée vers les ETF , des fonds cotés en Bourse permettant aux investisseurs de profiter de l'évolution d'un panier d'actifs, comme un indice boursier, sans y investir directement.

Chiffre d'affaires en forte progression

Depuis fin mars, les marchés boursiers ont beaucoup profité de l'engouement des investisseurs pour le développement de l'intelligence artificielle (IA) et ses promesses de croissance. Le Nasdaq et le S&P 500 ont atteint un record en mai .

"Les fondamentaux des marchés sont solides et bien soutenus, avec des marges plus élevées et une dynamique bénéficiaire stimulée par les nouvelles technologies", a souligné Larry Fink.

Entre avril et juin, le chiffre d'affaires de BlackRock a progressé de 31% , à 7,08 milliards de dollars, supérieur au consensus des analystes de Bloomberg et Factset.

Le bénéfice net trimestriel a lui augmenté de 20% sur un an, à 1,91 milliard de dollars, également au-dessus des attentes du marché. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels -référence pour les marchés-, le bénéfice par action ajusté ressort même en hausse de 15% sur un an à 13,91 dollars.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre de BlackRock était en forte hausse (+4,68%) aux alentours de 11h GMT.