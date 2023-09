État-major : Pernod Ricard

Le français Pernod Ricard est le 2 e groupe mondial de vins et spiritueux (champagne, whisky, cognac, rhum, vodka, gin, tequila, anisé, vin…), avec près de 240 marques. Son chiffre d'affaires a atteint 12,1 milliards d'euros (+ 10 %). Alexandre Ricard (51 ans, ESCP, Wharton Business School) est PDG depuis 2015. Petit-fils du fondateur Paul Ricard, il est passé chez Accenture et Morgan Stanley avant de rejoindre la société familiale, où il a débuté au service Audit et développement avant d'occuper différentes fonctions. Il est entouré d'un nouveau comité exécutif. Gilles Bogaert (54 ans, ESCP), vingt-huit ans d'ancienneté, est vice-président exécutif des marchés. Ex-avocate fiscaliste chez Arthur Andersen, Hélène de Tissot (53 ans, Essec, master en droit des affaires à Panthéon-Assas, certificat d’aptitude à la profession d’avocat) est vice-présidente exécutive Finance et IT. Ex-Procter & Gamble, Mondelez, Unilever et Nomad Foods, Maria Pia De Caro (53 ans, master d'ingénierie mécanique à la Sapienza de Rome) est vice-présidente exécutive des opérations. Fort de trente et un ans d'expérience au sein de l'entreprise dans le marketing, les ventes et la direction générale, Philippe Guettat (59 ans, HEC) est vice-président exécutif des marques. Conor McQuaid (54 ans, diplômé en marketing de l’université de

... Source LePoint.fr