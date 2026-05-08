Et si Zaïre-Emery était le latéral droit des Bleus à la Coupe du monde ?

Une nouvelle fois impressionnant dans le couloir droit face au Bayern Munich, Warren Zaïre-Emery s’impose comme une valeur de plus en plus sûre au poste de latéral droit. Au point de faire cogiter Didier Deschamps ?

« Avec le style de jeu du Paris Saint-Germain, il n’occupe pas réellement un rôle de latéral offensif. Je le considère avant tout comme un milieu de terrain, mais il peut être une option à ce poste. » Le débat du positionnement de Warren Zaïre-Emery en équipe de France était déjà sur la table lors du rassemblement de mars, sans faire vraiment broncher Didier Deschamps malgré l’absence de Jules Koundé. Titulaire lors du deuxième match contre la Colombie, c’est dans l’entrejeu que le Parisien a marqué ses points. Mais avec le nouveau forfait d’Achraf Hakimi mercredi soir à Munich et un intérim encore convaincant de la part du gamin de Montreuil, cela pourrait-il changer ?

Tout ce qu’il faut en magasin

À chaque sortie en tant que dépanneur, Warren Zaïre-Emery démontre qu’il a toutes les qualités requises, malgré un apprentissage du poste sur le tas. « Il est rapide, intelligent, il se place bien , énumère François Clerc. Techniquement il est propre, capable de répéter les efforts, plutôt solide dans le duel… Ça ne me surprend pas du tout qu’il s’adapte grâce à son intelligence. C’est une vraie option pour lui. » Et pour les équipes qui ont la chance de l’avoir dans leurs rangs, comme l’a bien compris Luis Enrique. Après avoir fait appel à lui dans un rôle inattendu la saison passée, le technicien espagnol s’est même refusé à sortir le portefeuille pour trouver une doublure à Hakimi l’été dernier.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com