Et si Neymar faisait son retour avec le Brésil de Carlo Ancelotti ?
information fournie par So Foot 20/08/2025 à 17:53

Le retour du prince ?

Carlo Ancelotti a récemment transmis à la FIFA une liste préliminaire de joueurs convoqués avec la sélection brésilienne pour les matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2026. Si le nom de Vinícius Jr. y est absent, notamment dû à sa suspension face au Chili, celui de Neymar y figure bien , selon les informations de Globo Esporte . Un joli lot de consolation pour celui qui n’avait pas été sélectionné avec le Brésil depuis octobre 2023 .…

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
