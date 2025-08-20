Et si Neymar faisait son retour avec le Brésil de Carlo Ancelotti ?
Le retour du prince ?
Carlo Ancelotti a récemment transmis à la FIFA une liste préliminaire de joueurs convoqués avec la sélection brésilienne pour les matchs de qualifications pour la Coupe du monde 2026. Si le nom de Vinícius Jr. y est absent, notamment dû à sa suspension face au Chili, celui de Neymar y figure bien , selon les informations de Globo Esporte . Un joli lot de consolation pour celui qui n’avait pas été sélectionné avec le Brésil depuis octobre 2023 .…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
