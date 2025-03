Et si Mikautadze était tout simplement le meilleur 9 de Ligue 1 ?

Auteur de quatre buts avec la Géorgie lors de la trêve internationale et revigoré par l’arrivée de Paulo Fonseca sur le banc (enfin, dans la tribune) de l’OL, Georges Mikautadze montre enfin ce qu’on attendait de lui. Au point de pouvoir être considéré comme le meilleur 9 actuel du championnat ?

L’attaquant de pointe le plus décisif du moment n’est pas norvégien, ni français, ni brésilien… Il est bien géorgien. Et il ne porte ni les couleurs du PSG ni celles des Saint-Étienne. Ce joueur qui affole les compteurs, c’est Georges Mikautadze. Sur ses douze dernières sorties en compétitions officielles, le Gone a été décisif 17 fois, en ayant inscrit 9 buts, et délivré 7 passes décisives. Personne ne fait mieux en Europe sur la même période, pas même le vorace Ousmane Dembélé (11 buts, une passe). Auteur de deux doublés avec sa sélection nationale lors des deux rencontres face à l’Arménie, l’ancien Messin arrivera lancé sur la pelouse de la Meinau ce vendredi, alors que l’OL se déplace à Strasbourg pour un choc capital dans la course à la Ligue des champions. Depuis l’arrivée de Paulo Fonseca à la tête des Lyonnais (et malgré la suspension des fonctions du coach portugais en jour de match), le Géorgien a enfin trouvé son rythme de croisière, et on ne voit pas beaucoup de monde lui contester le titre de meilleur 9 de Ligue 1, actuellement.

C’est l’histoire d’un Géorgien, d’un Danois, d’un Néerlandais et d’un Canadien

Certainement pas Alexandre Lacazette, qui revit aussi sous les ordres du coach portugais après une période très compliquée lors de la fin de l’ère Pierre Sage. Même si la concurrence avec Mikautadze le tire sans doute vers le haut ces derniers temps, le capitaine rhodanien semble avoir pris un petit peu de retard sur le Géorgien, dont la dynamique est excellente. Plus mobile, peut-être trop parfois, plus incisif et plus endurant, celui qui s’est planté à l’Ajax grappille du crédit dans l’esprit de son entraîneur, qui voit bien que la relation entre son attaquant et Rayan Cherki commence à faire des étincelles. Sur ses cinq buts depuis la prise de pouvoir de Fonseca, le Lyonnais a été servi quatre fois par l’international Espoirs, qui régale tout le monde depuis quelques semaines, il faut bien le reconnaître.…

Par Léo Tourbe pour SOFOOT.com