Et si le Napoli passait à la vitesse supérieure ?

En remportant son deuxième Scudetto en deux ans, le Napoli s’est imposé ces dernières années comme un mastodonte du football italien, aux côtés des traditionnels grands du Nord, Juve, Inter, Milan. Avec Antonio Conte aux commandes, les Partenopei comptent bien franchir un cap et faire du Scudetto non plus une parenthèse enchantée, mais la norme.

À Naples plus qu’ailleurs, les choses se passent rarement comme prévues. Comme le dit le proverbe napolitain, « Storta va, deritta vene ». Traduction : ça part de travers, ça arrive droit. Le 23 mai dernier, le SSC Napoli s’imposait (2-0) face à Cagliari et remportait le quatrième Scudetto de son histoire, le deuxième en trois ans. Longtemps dans l’ombre des grands du Nord, le Napoli s’est depuis installé à la table de ces derniers, sans gêne ni complexe. Mais à peine le temps de célébrer ce titre que l’orage a frappé la cité parthénopéenne : Antonio Conte est annoncé sur le départ. La cause ? Des promesses non tenues par le sulfureux président Aurelio De Laurentiis, notamment au niveau du manque de moyens et des promesses non-tenues.

AVANTI TUTTA. PIU’ FORTI DI PRIMA! pic.twitter.com/6Gj85CzjXW…

Propos d'Omar El Kaddouri recueillis par TP

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com