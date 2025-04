information fournie par So Foot • 15/04/2025 à 13:56

Et si le Barça remplaçait Club León à la Coupe du monde des clubs ?

Et si le Barça remplaçait Club León à la Coupe du monde des clubs ?

Qui va gagner des millions ?

Privé de Coupe du monde des clubs pour une sombre histoire de multipropriété non respectée, Club León va sans doute voir sa place à la Coupe du monde des clubs être redistribuée… « Dans quelques semaines, nous aurons la décision finale et définitive, et nous respecterons toute décision » , a expliqué Gianni Infantino à propos du recours déposé par León devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).…

CV pour SOFOOT.com