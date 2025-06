Et pendant ce temps-là, à Clairefontaine...

La finale de la Ligue des champions à peine passée, place à l'équipe de France et au Final Four de la Ligue des nations. Deux jours avant le choc Espagne-France, les Bleus sont (enfin) au complet à Clairefontaine.

→ ⁠Les premiers pas de Cherki et Kalulu

Appelés pour la première fois avec l’équipe de France, Rayan Cherki et Pierre Kalulu ne découvrent pas le château de Clairefontaine, qu’ils ont eu l’habitude de côtoyer avec les Espoirs, mais font leurs premiers pas sous la houlette de Didier Deschamps. Si, pour le futur ex-Lyonnais, cette convocation était une évidence, pour Kalulu la surprise a été totale. Au point que ce soit un de ses compatriotes et coéquipiers qui lui a annoncé la belle nouvelle : « J’étais aux vestiaires et c’est Randal (Kolo Muani) qui me l’apprend. J’étais dans les douches ! Randal vient me voir et il me dit ‘tu es pris’. Il me montre la liste et je commence à réaliser. On est tous contents aux vestiaires. C’était un bon moment de partage. » Arrivé dès vendredi, le duo, passé par l’AS Saint-Priest, a pu participer à une journée média assez calme dimanche, avant de prendre un bon bain de foule lors de l’entraînement de lundi puis de participer à une conférence de presse où le milieu offensif, qui s’est permis quelques punchlines envers la presse, a déclaré vouloir ressembler en équipe de France à Zinédine Zidane. Le ton est donné.

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com