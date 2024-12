Et le prix Puskás est décerné à...

Il venge Wayne Rooney, deuxième en 2011.

Plus d’un an après son retourné acrobatique spectaculaire contre Everton, Alejandro Garnacho est enfin récompensé. Ce mardi, il a reçu le prix Puskás lors de la cérémonie The Best . En novembre 2023, il avait transformé un centre moyen de Diogo Dalot en un véritable bijou. Parfaitement équilibré, le Mancunien avait pris à revers Jordan Pickford.…

EL pour SOFOOT.com