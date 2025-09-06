Et le premier pays africain qualifié pour la Coupe du monde 2026 est...

… Le Maroc !

Grâce à leur large victoire obtenue devant le Niger, avec deux buts inscrits dans le premier acte (doublé d’Ismael Saibari) et trois dans le second (Ayoub El Kaabi, Hamza Igamane et Azzedine Ounahi), les Lions de l’Atlas ont d’ores et déjà envoyé leur nation à la Coupe du monde 2026. Il s’agit du premier pays africain qualifié pour le Mondial, mais l’Égypte pourrait le rejoindre assez rapidement : en battant l’Éthiopie à domicile suite à un penalty de Mohamed Salah et un autre d’Omar Marmoush, les Pharaons comptent ainsi cinq point d’avance sur le Burkina Faso (son dauphin).…

FC pour SOFOOT.com