Et le meilleur buteur de l'OM contre le PSG depuis 2018 est...

Longoria ne savait pas que sa meilleure recrue était dans l’effectif d’en face.

Un vrai renard des surface, qui s’était déjà fait remarquer à sept reprises lors des phases de groupes l’Euro 2024. CSC (But Contre son camp, de son nom complet) s’est encore illustré ce jeudi soir face au PSG . Inscrivant le but du 2-1 pour l’OM avec l’aide de Willian Pacho , il aurait pu offrir le premier titre des Phocéens depuis la Coupe de la Ligue décrochée en… 2012. Mais le supersub Gonçalo Ramos en a décidé autrement.…

