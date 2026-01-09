 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Et le meilleur buteur de l'OM contre le PSG depuis 2018 est...
information fournie par So Foot 09/01/2026 à 11:13

Et le meilleur buteur de l'OM contre le PSG depuis 2018 est...

Et le meilleur buteur de l'OM contre le PSG depuis 2018 est...

Longoria ne savait pas que sa meilleure recrue était dans l’effectif d’en face.

Un vrai renard des surface, qui s’était déjà fait remarquer à sept reprises lors des phases de groupes l’Euro 2024. CSC (But Contre son camp, de son nom complet) s’est encore illustré ce jeudi soir face au PSG . Inscrivant le but du 2-1 pour l’OM avec l’aide de Willian Pacho , il aurait pu offrir le premier titre des Phocéens depuis la Coupe de la Ligue décrochée en… 2012. Mais le supersub Gonçalo Ramos en a décidé autrement.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Officiel : Antoine Semenyo débarque à Manchester City
    Officiel : Antoine Semenyo débarque à Manchester City
    information fournie par So Foot 09.01.2026 11:02 

    Entre Manchester City ou Chelsea, son cœur balançait. Finalement, c’est les Citizens qui ont sorti le chéquier pour Antoine Semenyo , recruté pour 62,5 millions de livres (soit un peu moins de 72 millions d’euros) en provenance de Bournemouth. À 26 ans, l’attaquant ... Lire la suite

  • Les gardiens gâchent-ils le charme des séances de tirs au but ?
    Les gardiens gâchent-ils le charme des séances de tirs au but ?
    information fournie par So Foot 09.01.2026 10:51 

    Lucas Chevalier contre l’OM, Matveï Safonov trois semaines plus tôt, mais aussi Mike Penders contre Dunkerque en Coupe de France qui file voir son coach avant le tir : les gardiens tentent de renverser le rapport de force avant les penaltys. Quand, dans le même ... Lire la suite

  • Mercosur : des gagnants très discrets
    Mercosur : des gagnants très discrets
    information fournie par France 24 09.01.2026 10:50 

    A la une de la presse ce vendredi : des gagnants et des perdants, une bonne nouvelle sanitaire et une ferveur.

  • Cameroun-Maroc déjà entouré par une polémique
    Cameroun-Maroc déjà entouré par une polémique
    information fournie par So Foot 09.01.2026 10:22 

    La pression n’était déjà pas assez à son comble. Prévu ce vendredi à 20h, le très attendu quart de finale de la CAN 2025 qui opposera le Cameroun au pays-hôte fait déjà parler de lui en raison d’un changement d’arbitre de quasi-dernière minute. La rencontre sera ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank