Et le joueur le plus cher du monde est...
information fournie par So Foot 07/01/2026 à 16:34

Dis moi combien tu coûtes, je te dirai qui tu es.

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire CIES a sorti sa calculette pour établir un top 100 des joueurs à la plus forte valeur marchande , publié mardi. Gros suspense (ou pas), c’est Lamine Yamal qui rafle la première place avec un prix désormais fixé à 343 millions d’euros , selon le groupe de recherche. À 18 ans, la pépite du Barça devance Erling Haaland (2 e ) à 255,1 millions et Kylian Mbappé (3 e ) à 201,3 millions.…

CM pour SOFOOT.com

Sport
