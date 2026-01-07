Et le joueur le plus cher du monde est...
Dis moi combien tu coûtes, je te dirai qui tu es.
Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire CIES a sorti sa calculette pour établir un top 100 des joueurs à la plus forte valeur marchande , publié mardi. Gros suspense (ou pas), c’est Lamine Yamal qui rafle la première place avec un prix désormais fixé à 343 millions d’euros , selon le groupe de recherche. À 18 ans, la pépite du Barça devance Erling Haaland (2 e ) à 255,1 millions et Kylian Mbappé (3 e ) à 201,3 millions.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer