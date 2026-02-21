 Aller au contenu principal
Et le but casquette du week-end est attribué à…
21/02/2026

On prend le pari que vous ne verrez pas mieux d’ici demain soir. Dans le derby néo-zélandais comptant pour la 18 e journée d’A-League australienne , Wellington Phoenix a vécu un véritable cauchemar sur la pelouse d’Auckland : 0-5 score final et une antépénultième place qui a provoqué la démission immédiate de l’entraîneur Giancarlo Italiano .

Le premier but de la partie était annonciateur du désastre qui allait suivre. Jugez plutôt : sur une longue touche de Phoenix, le défenseur d’Auckland Jake Girdwood-Reich envoie une giga-chiche devant sa surface. D’une telle puissance que le ballon s’envole jusqu’aux seize mètres adverses … devant lesquels campe le gardien de Wellington Joshua Oluwayemi. Visiblement en manque de repères dans l’espace, le Nigérian effectue un petit saut vers l’arrière et touche la gonfle de la caboche, de quoi provoquer un but contre-son-camp que le commentateur local n’aurait pas pu mieux résumer : « an absolute catastrophe ! »

JD pour SOFOOT.com

Sport
