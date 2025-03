information fournie par So Foot • 17/03/2025 à 13:28

Et le Barça se réinventa

Renversant face à l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone a repris la tête de la Liga, cinq jours après avoir rallié les quarts de Ligue des champions. Un succès qui porte l’empreinte de Hansi Flick et des jeunes, qui subliment l’ADN Barça en le modernisant.

Club historique s’il en est, le FC Barcelone a toutefois constamment lutté pour sortir de l’ombre du Real Madrid. Le rival mange tout, aussi bien au niveau sportif que médiatique, raflant tous les titres et recrutant les meilleurs joueurs, souvent au nez et à la barbe du Barça, comme lors des transferts d’Alfredo Di Stéfano, de Luis Figo ou de Michael Laudrup. Pour se défaire de cette présence encombrante, les Catalans ont fait ce qu’ils maîtrisent le mieux : se démarquer. Sous l’initiative de Johan Cruyff, comme joueur, puis en tant qu’entraîneur, le club est devenu une institution. Le jeu fait de passes courtes, de possession à outrance, de triangles imaginaires dans cinq couloirs tout autant fictifs et de gardiens libéros a été calqué de génération en génération, permettant de remporter cinq Ligue des champions avec une recette similaire.

