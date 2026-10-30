Bellingham sélectionné chez les vétérans anglais

Au nom des fils. Si Jude et Jobe ont propulsé le blaze Bellingham parmi les plus connus de la planète foot, leur père Mark peut aussi se vanter de taper dans le cuir avec la sélection anglaise des plus de 50 balais . D’après le Daily Mail , le natif de Southend-on-Sea a été convoqué pour un match amical contre les vétérans d’Irlande.

Plus de 700 buts en amateur

Mark Bellingham a sillonné l’Angleterre et planté peu ou prou 700 caramels dans près de 20 écuries différentes, ce qui lui a valu le joyeux surnom de « Non’League Pele » . L’avant-centre a donné 25 ans de sa vie dans le monde amateur British . …

SW pour SOFOOT.com