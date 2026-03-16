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Et l'Oscar du raté de l’année est attribué à...
information fournie par So Foot 16/03/2026 à 12:32

Et l'Oscar du raté de l’année est attribué à...

Et l'Oscar du raté de l’année est attribué à...

Comment gâcher un tap-in. Le Standard de Liège a concédé le match nul , ce dimanche, en championnat lors de son déplacement sur le terrain du Royal Antwerp (1-1). Mené au score, le RSCL a égalisé à la 90 e minute, mais aurait pu marquer le but égalisateur cinq minutes plus tôt.

Après une longue touche, Ibe Hautekiet, défenseur du Standard, s’est retrouvé seul face au but . Le Liégeois a même eu le temps de contrôler avant de déclencher son tir… mais a choisi de viser le seul endroit où des défenseurs d’Antwerp étaient encore présents…

CT pour SOFOOT.com

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