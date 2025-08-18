Et l'OM resta l'OM

Il aura donc suffi d’un match, d’une défaite inaugurale contre Rennes, pour chasser la sérénité qui aura semblé entourer l’OM durant tout l’été, avec notamment une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire en Bretagne. L'ADN du club phocéen, qui doit quand même apprendre à se planter dans le calme, parfois.

Les années se suivent et se ressemblent du côté de la cité phocéenne. Dix ans après la démission surprise de Marcelo Bielsa au soir d’une défaite face à Caen (0-1) en ouverture de la saison 2015-2016 ; deux ans après le départ en catastrophe de Marcelino au bout de cinq journées et une réunion houleuse avec les groupes de supporters ; l’OM a de nouveau basculé dès le mois d’août dans une drôle d’ambiance et une journée a suffi à ramener les nuages dans un ciel bleu.

Paradoxal système

Pourtant, rien ne semblait pouvoir affecter le moral marseillais après un été passé dans le calme et la sérénité. Un entraîneur qui rempile pour une saison supplémentaire pour la première fois depuis des lustres, des cadres conservés, un mercato ambitieux avec des renforts prévus pour être compétitifs sur l’ensemble des compétitions disputées par le club cette saison et une préparation achevée sans la moindre défaite. L’entièreté du peuple olympien, dirigeants, staff, joueurs et public, semblaient s’être unis sous la même bannière avec la diffusion du documentaire Sans jamais rien lâcher retraçant la saison 2024-2025 des Olympiens. Cette union sacrée a volé en éclats dans la chaleur rennaise vendredi soir, lors d’une courte défaite dans un match où les Olympiens ont manqué cruellement d’efficacité, avec deux poteaux trouvés, et de beaucoup d’autres choses en étant en supériorité numérique pendant près d’une heure.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com