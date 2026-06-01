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Et Kvara Ballon d'or !
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 14:23

Et Kvara Ballon d'or !

Et Kvara Ballon d'or !

Meilleur joueur de la campagne de Ligue des champions, exceptionnel tout au long de la phase finale et entré définitivement dans le cœur de tous les Parisiens, Khvicha Kvarastkhelia n'a que (très) peu de chances d'être désigné meilleur joueur du monde dans quelques mois. La faute à cette fichue Coupe du monde, à laquelle il n'est pas invité.

« Dans une année impaire, il serait le favori. » Un refrain entendu des dizaines de fois ces dernières heures, après le deuxième sacre européen du PSG. Dommage pour Khvicha Kvaratskhelia, cette année 2026 est celle d’une Coupe du monde dont il sera l’un des grands absents, sa Géorgie ayant échoué à se qualifier dans un groupe comportant l’Espagne et la Turquie. Peu probable, dans ce contexte, d’entendre le Parc s’égosiller au son de « Et Kvara Ballon d’or ! » à la moindre occasion à partir du mois d’octobre. À moins que ?

À moins que l’avance prise par l’ancien Napolitain ne survive à la Grand-Messe nord-américaine. Désigné meilleur joueur de la saison en Ligue des champions, le n°7 rouge et bleu a quelques arguments dans sa manche. Le premier d’entre eux ? Une phase finale européenne d’un autre monde. Sept matchs consécutifs en étant décisif (série qui a pris fin en finale avec « seulement » un penalty obtenu), des buts qui ont fait le tour du monde, des retours défensifs à faire hurler la capitale, sans oublier une soirée en apesanteur au cœur d’un match de légende face au Bayern Munich. Depuis qu’il a levé ses fesses du banc de touche pour torpiller Chelsea au finish lors de la manche aller, le Géorgien ne touche plus terre. Pas un hasard si le garçon, pas forcément le nom le plus connu du grand public à son arrivée au pied de la Tour Eiffel, fut l’un des plus acclamés lors des célébrations, du Champ-de-Mars à son entrée au Parc des Princes dans un vacarme à peine imaginable voilà quelques mois.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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