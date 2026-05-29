Et hop, encore un trophée pour Mamadou Sangaré
Il ne s’arrête plus de gagner. Auteur d’une brillante saison au RC Lens, Mamadou Sangaré a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès, ce jeudi soir. Le milieu de terrain sang et or a été élu meilleur joueur malien de l’année lors de la cérémonie des Mali Football Awards , après avoir remporté le Prix Marc-Vivien Foé, le 11 mai et la Coupe de France face à Nice (3-1), onze jours plus tard.
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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