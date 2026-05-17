Estéban Lepaul sacré meilleur buteur de Ligue 1

Home sweet home . Le titre de meilleur buteur de Ligue 1 revient cette saison à Estéban Lepaul. L’attaquant du Stade rennais a dominé la concurrence avec 21 buts en 34 matchs joués . Il était plutôt serein avant cette dernière journée : son principal rival, Mason Greenwood, accusait quatre pions de retard et l’Anglais est resté muet face au SRFC.

Un multiplex sans un but du Top Scoreur de Ligue 1 ? Naaan 𝑬𝒔𝒕𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑳𝒆𝒑𝒂𝒖𝒍 surgit pour redonner un léger espoir aux Rennais 🔴⚫#OMSRFC pic.twitter.com/PX26eOvAu1…

QB pour SOFOOT.com