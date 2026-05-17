 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Estéban Lepaul sacré meilleur buteur de Ligue 1
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 23:12

Estéban Lepaul sacré meilleur buteur de Ligue 1

Estéban Lepaul sacré meilleur buteur de Ligue 1

Home sweet home . Le titre de meilleur buteur de Ligue 1 revient cette saison à Estéban Lepaul. L’attaquant du Stade rennais a dominé la concurrence avec 21 buts en 34 matchs joués . Il était plutôt serein avant cette dernière journée : son principal rival, Mason Greenwood, accusait quatre pions de retard et l’Anglais est resté muet face au SRFC.

Un multiplex sans un but du Top Scoreur de Ligue 1 ? Naaan 𝑬𝒔𝒕𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑳𝒆𝒑𝒂𝒖𝒍 surgit pour redonner un léger espoir aux Rennais 🔴⚫#OMSRFC pic.twitter.com/PX26eOvAu1…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank