Estéban Lepaul attendu à Rennes
Le Stade rennais tient son premier renfort offensif. Orphelin d’Arnaud Kalimuendo, parti tenter l’aventure à Nottingham Forest, le club breton s’apprête à accueillir Estéban Lepaul . L’attaquant angevin est attendu ce jeudi pour la visite médicale et devrait s’engager dans la foulée pour quatre ans, comme indiqué mercredi soir par L’Équipe , ce que nous sommes en mesure de confirmer. Le transfert est estimé à un peu plus de 15 millions d’euros, bonus compris.…
TA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
