Estéban Lepaul a déjà la Ligue des champions en tête

L’appétit vient visiblement en marquant. Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 21 pions, Estéban Lepaul n’a pas franchement prévu de revoir ses ambitions à la baisse. Dans un entretien accordé à Ouest-France , l’attaquant rennais a dévoilé son grand objectif : « Aller jouer la Ligue des champions, parce que c’est le rêve numéro un de ma carrière, ce que je vise depuis tout petit. » Pour celui qui évoluait encore en National avec Épinal il y a trois ans, l’escalier commence à ressembler à un ascenseur.

La C3 avant la C1

Avant d’entendre l’hymne de la Ligue des champions, Lepaul va déjà découvrir l’Europe cette saison avec Rennes en Ligue Europa. Et ça semble lui suffire pour commencer : « J’ai rarement été autant excité ! »…

MJ pour SOFOOT.com