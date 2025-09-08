Est-ce que l'Espagne a déjà gagné la Coupe du monde ?

Lors de cette trêve internationale, l'Espagne a roulé sur la Turquie et la Bulgarie. Impressionnante de maîtrise, la Roja est sur une autre planète et part favorite d'un Mondial pour lequel elle n'est même pas encore qualifiée.

Le milieu de terrain Mikel Merino se transforme en buteur à 29 ans. Pedri claque des doublés. Mikel Oyarzabal est la pointe d’une équipe qui gagne 6-0 contre la Turquie. L’Espagne a terminé la première de ses valses sur la route au Mondial avec neuf buts marqués, aucun encaissé, une seule petite inquiétude (la sortie sur blessure de Nico Williams), et surtout beaucoup de plaisir. Aussi dominatrice que Carlos Alcaraz avec la balle jaune, la Absoluta confirme qu’elle est dans une planète à part. Elle joue mieux que beaucoup de clubs, pourrait gagner 10-0 tous ses matchs. Oui, c’est assez dingue pour le souligner : l’Espagne est favorite d’une compétition pour laquelle elle n’est pas (encore) qualifiée.

Une équipe Ibère forte

La Roja s’est baladée en Bulgarie (3-0) et en Turquie (6-0). Même si cette dernière était l’adversaire le plus redoutable de ces qualifications, l’Espagne a affiché dimanche une impressionnant maîtrise, comme un souffle permanent impossible à stopper. Même dans la bouilloire de Konya, Pedri et sa bande ont sollicité deux fois Uğurcan Çakır lors des cinq premières minutes. Le gardien turc s’est pris six buts, mais a presque terminé meilleur joueur du match. Lamine Yamal n’a même pas et besoin de marquer. Il avait déjà fallu à la Roja 38 minutes pour enrhumer la Bulgarie jeudi. Averti d’un jaune, son défenseur central Robin Le Normand était sorti à la mi-temps. Tranquilles. Ce ne sont pas des cadors, mais trêve internationale après trêve internationale, les Espagnols dominent. Elle n’a pas perdu dans le temps réglementaire depuis un match amical anecdotique face à la Colombie.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com