Espagne-Trois blessés après l'effondrement partiel d'un immeuble à Madrid

Au moins trois personnes ont été blessées après l'effondrement partiel d'un immeuble dans le centre de Madrid, ont annoncé les autorités mardi.

Une personne se trouve dans un état grave, a indiqué la police.

Des drones et des chiens renifleurs se trouvaient sur les lieux pour vérifier si d'autres personnes étaient coincées sous les décombres.

Des images vidéo publiées par les services d'urgence montraient plusieurs ambulances et camions de pompiers devant un bâtiment situé à proximité de l'opéra et du palais royal.

Le bâtiment qui s'est effondré était en train d'être transformé en hôtel par le promoteur Rehbilita, selon les informations publiées sur son site internet.

(Reportage David Latona et Emma Pinedo, rédigé par Charlie Dvereux ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)