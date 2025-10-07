 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Espagne-Trois blessés après l'effondrement partiel d'un immeuble à Madrid
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 14:34

Au moins trois personnes ont été blessées après l'effondrement partiel d'un immeuble dans le centre de Madrid, ont annoncé les autorités mardi.

Une personne se trouve dans un état grave, a indiqué la police.

Des drones et des chiens renifleurs se trouvaient sur les lieux pour vérifier si d'autres personnes étaient coincées sous les décombres.

Des images vidéo publiées par les services d'urgence montraient plusieurs ambulances et camions de pompiers devant un bâtiment situé à proximité de l'opéra et du palais royal.

Le bâtiment qui s'est effondré était en train d'être transformé en hôtel par le promoteur Rehbilita, selon les informations publiées sur son site internet.

(Reportage David Latona et Emma Pinedo, rédigé par Charlie Dvereux ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank