information fournie par So Foot • 01/04/2025 à 16:05

Erling Haaland va être absent des terrains pendant plusieurs semaines

Une presque fin de saison.

En conférence de presse ce mardi avant d’affronter Leicester, Pep Guardiola a annoncé une très mauvaise nouvelle pour son animation offensive. Touché à la cheville gauche à Bournemouth en quarts de finale de FA Cup (victoire 1-2 de City), son attaquant et meilleur buteur Erling Haaland devrait rater un bon mois et demi de compétition . « Les docteurs m’ont dit entre cinq et sept semaines » , a précisé l’entraîneur des Citizens , pas épargné par les galères cette saison.…

TJ pour SOFOOT.com