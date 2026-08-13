Erling Haaland se retrouve sur des paquets de cocaïne

La puff d’Erling Haaland. Comme révélé par CBS News , la police équatorienne a saisi ce jeudi matin 483 kilos de cocaïne . Sauf que ce qui aurait pu s’apparenter à une simple opération de police a laissé place à une scène particulière : sur les paquets de drogue, la tête d’Erling Haaland, vêtu d’un maillot de la Norvège, y était imprimée .

Haaland est officiellement une star du foot

À côté du joueur norvégien, des ballons de foot et des Coupes du monde étaient également affichés. Un grand classique pour les stars du foot qui sont nombreuses à avoir déjà eu droit à ce moment de gloire .…

ABS pour SOFOOT.com