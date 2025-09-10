Erling Haaland s'est excusé auprès du gardien moldave après son quintuplé
Zola à dit « J’accuse » , Haaland s’excuse.
Auteur de cinq buts et de deux passes décisives lors de la victoire 11-1 de la Norvège ce mardi soir , l’attaquant de Manchester City a tout de même tenu à s’excuser auprès du gardien moldave à la fin de la rencontre, selon le Daily Mail .…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
