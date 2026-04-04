Erling Haaland, roi incontesté des triplés

Le ketchup coule à flots. Erling Haaland s’est bien amusé ce samedi en collant un triplé à Liverpool en quarts de finale de la FA Cup (4-0). Le Norvégien est désormais habitué : il a inscrit douze triplés depuis sa signature à Manchester City à l’été 2022. Personne ne fait mieux en Europe, puisqu’ il a dépassé Harry Kane . Dans le lot, sont aussi comptabilisés un quadruplé et deux quintuplés.

12 - Since his Manchester City debut in July 2022, Erling Haaland has scored 12 hat-tricks across all competitions, now the outright most across Europe’s big five leagues, moving one clear of Harry Kane (11). Sensational. pic.twitter.com/snAhTqZ2DI…

QB pour SOFOOT.com