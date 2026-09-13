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Erling Haaland retour le derby de Manchester et offre une courte victoire à City
information fournie par So Foot•13/09/2026 à 19:27
Elversberg 1-2 Bayern Munich Buts : Krattenmacher (62 e ) pour la SVE // Karl (26 e ), Kane (72 e ) pour le Rekordmeister Maurice Krattenmacher, remember the name! En tout cas, l’intéressé se rappellera longtemps de son but face à son club formateur, dans un match ...
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Le Mans 2-2 Lens Buts : Boulabaa (32 e ), Calodat (44 e ) pour les Sang et Or de la Sarthe // Sima (45 e +2), Ivanovic (51 e ) pour les Sang et Or du Nord Plus d’informations à venir… … JD pour SOFOOT.com
Pan, dans les dents (littéralement) ! C’est une scène surréaliste qui s’est produite ce week-end dans le cadre du match de D3 néerlandaise entre IJsselmeervogels et GVVV. Alors que les visiteurs menaient 2-0 à la pause, une bagarre a éclaté dans le tunnel et l’entraîneur-adjoint ...
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Perdu de recherche. A 34 ans, Mehdi Zeffane en a encore sous la pédale. C’est en tout cas l’avis du GOAL FC qui a recruté l’ancien international algérien ce vendredi. Le pensionnaire de National 1 basé dans la commune rhodanienne de Champagne-au-Mont-d’Or et le ...
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