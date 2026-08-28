D'après les statistiques, le tirage a été particulièrement sévère avec Lens

D'après les statistiques, le tirage a été particulièrement sévère avec Lens

Optessimiste. Le statisticien du sport Opta se montre très alarmiste quant au futur calendrier lensois en Ligue des champions : le club nordiste a le deuxième pire tirage, derrière le petit Poucet de Sabah . Opta a en effet attribué une note moyenne de difficulté à hauteur de 92,1 pour le plateau lensois .

Plutôt compréhensible : Lens se tapera un sacré duo anglais avec Liverpool et Manchester City , rencontrera le nouveau riche du football italien Como et se frottera à une série d’outsiders, Bodo/Glimt, le Sporting Portugal, le Club Bruges, Leipzig et le Slavia Prague. …

ABS pour SOFOOT.com