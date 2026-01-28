Erling Haaland, en plein dry january

Muet dans le jeu depuis le début de l’année civile, Erling Haaland ne compte qu’un petit but sur penalty en 2026. Une méforme rare qui pourrait laisser place à l'inquiétude, alors que City joue sa place dans le top 8 face à Galatasaray ? Pas trop si vite, moussaillon !

Depuis qu’il a explosé sur la scène mondiale, Erling Haaland n’en finit plus de faire tomber des records à tout va, en club, en sélection, en Premier League et en Ligue des champions. Une machine à buts qui pourrait bien égaler contre Galatasaray une marque pourtant moins reluisante depuis son arrivée à City : son nombre de matchs consécutifs sans marquer. Une situation rarissime pour un joueur habitué à débloquer les situations.

Une disette record

Sans but depuis le 7 janvier et un penalty inscrit contre Brighton, le bomber norvégien en est désormais à cinq rencontres sans trouver le chemin des filets. Il n’a fait pire qu’à une seule reprise, entre les cinq derniers matchs de la saison 2022-2023 et le premier de la suivante. Une disette de six parties qu’il ne voudra pas égaler ce soir, alors que sa situation détonne. Neuf matchs de suite sans but dans le jeu par contre, c’est une première (en comptant le dernier de 2025). Ce mois de janvier quasiment blanc cela se ressent dans les résultats des Skyblues , qui ne comptent que trois victoires en huit sorties depuis la nouvelle année. Mais comment expliquer une telle baisse de régime, pour un joueur qui avait planté à 25 reprises en club depuis le lancement de la saison ? Une faiblesse habituelle en janvier ? Pas vraiment, puisque depuis son arrivée à Manchester, il compte neuf buts sur le mois, en ayant été blessé sur la période en 2024.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com