Ainsley Maitland-Niles met la Ligue 1 au même niveau que la Premier League

L’OL 2.0, ou l’ambition retrouvée. Requinqués depuis l’arrivée d’Endrick, les Gones ne cachent plus leur appétit. Premiers de Ligue Europa avant de recevoir le PAOK Salonique pour le compte de la dernière journée, les Lyonnais vont tenter de garder leur trône devant Aston Villa.

L’OL ne veut pas lâcher sa place de leader

« On considère que rien n’est fini, affirme l’ancien Ainsley Maitland-Niles. On prend ce match très au sérieux, même si nous sommes premiers. L’objectif reste de prendre les trois points et de finir en tête. » Pas le choix donc, il faut gagner.…

