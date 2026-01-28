John Textor révoqué de son poste de directeur d'Eagle

De plus en plus seul, ce cow-boy. John Textor, homme d’affaires américain à la tête d’Eagle Football Holding Bidco et propriétaire de l’Olympique lyonnais, a été révoqué de son poste de directeur avec effet immédiat , a informé l’AFP mercredi, via des sources proches du dossier.

Critiqué pour sa gestion financière du club, sauvé in extremis l’été dernier d’une rétrogradation administrative en Ligue 2 par la DNCG, Textor avait déjà perdu en juin 2025 le contrôle opérationnel de l’OL au profit d’Ares , le fonds américain qui lui avait prêté 425 millions d’euros lors du rachat du club.…

CM pour SOFOOT.com