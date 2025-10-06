Erling Braut Haaland révèle le secret de sa forme actuelle
Du neuf avec du neuf.
Rien n’arrête Erling Braut Haaland en ce moment. En offrant la victoire à Manchester City à Brentford (0-1) ce dimanche, le Norvégien a inscrit son neuvième but en sept rencontres de Premier League . En comptant ses matchs de Ligue des champions et avec la Norvège, son total monte carrément à 18 réalisations depuis le début de la saison !…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
