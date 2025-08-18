Erik Lamela se confie sur sa souffrance physique durant sa carrière
La pilule de la vérité.
Après une saison pépouze passée à l’AEK Athènes, Erik Lamela, 33 ans, a annoncé mettre fin à sa carrière de joueur et rejoindre le staff du Séville FC dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux vendredi dernier.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
