Eric Zemmour s'affiche avec le maillot de Bordeaux, le club réagit
Un soutien qui fait tâche.
Présent à Bordeaux pour une séance de dédicaces, Eric Zemmour s’est vu offrir par un sympathisant le nouveau maillot des Girondins de Bordeaux . Et visiblement le cadeau a plu à celui qui s’était pris un petit pont par Kool Shen puisqu’il s’est empressé de le porter.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer