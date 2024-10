information fournie par So Foot • 17/10/2024 à 20:28

Éric Roy regrette le mercato tardif de Brest

Brest n’a pas commencé la saison de Ligue 1 aussi bien qu’il avait terminé la précédente, et le coupable est tout trouvé.

Pour Éric Roy, qui a vu son équipe s’incliner lors des deux premières journées (contre l’Olympique de Marseille, et à Lens), les recrues manquaient en effet pour que les performances soient au rendez-vous. « On a mal démarré notre championnat, c’était surtout lié à un problème d’effectif , a estimé l’entraîneur, en conférence de presse. C’était un souci de quantité et de qualité à ce moment-là, ce qu’on a bien su améliorer dans les dernières heures du mercato. »…

FC pour SOFOOT.com